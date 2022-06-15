Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль высказался о проведении Турцией операции в Сирии

Представитель Кремля Песков: новая спецоперация Турции может подорвать безопасность Сирии

Фото: Murad Sezer / Reuters

В Москве уверены, что новая операция Турции не будет способствовать стабильности и безопасности Сирии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его высказывание приводит в среду, 15 июня, ТАСС.

По мнению пресс-секретаря президента России, новая турецкая спецоперация может подорвать безопасность Сирийской Арабской Республики.

Накануне Александр Лаврентьев, спецпредставитель Владимира Путина по Сирии, назвал возможную операцию Турции в Сирии неразумным шагом.

Таким образом он отреагировал на озвученные планы турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по проведению военной операции на севере в Сирии против военизированных курдских формирований. По словам Лаврентьева, Москва призывает решить вопрос мирным путем за счет диалога между всеми заинтересованными сторонами.

Спецпредставитель Путина заверил, что российская сторона готова оказать всяческую поддержку.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Турции и боевики Сирийской свободной армии (ССА) завершили подготовительные работы к новой операции в Сирии. На данный момент армия ожидает приказа Анкары для начала операции.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Двое наемников из США попали в плен на Украине
Европа приготовилась спасать экономику по-новому
Сергей Жуков из «Руки Вверх!» рассказал о первых гонорарах
Генералы НАТО рассказали о «жесткой силе» России
В США обеспокоились возможностью потери интереса к Украине
В ДНР ответили на слова генерала ВСУ о поражении Крымского моста
Опубликован снимок Райана Гослинга в образе Кена для фильма «Барби»
Тайсон Фьюри назвал фаворита поединка между Усиком и Джошуа
Названы необычные симптомы рака
Украина получит сотни тысяч долларов на средства химической защиты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.