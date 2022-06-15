Кремль высказался о проведении Турцией операции в Сирии

Представитель Кремля Песков: новая спецоперация Турции может подорвать безопасность Сирии

В Москве уверены, что новая операция Турции не будет способствовать стабильности и безопасности Сирии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его высказывание приводит в среду, 15 июня, ТАСС.

По мнению пресс-секретаря президента России, новая турецкая спецоперация может подорвать безопасность Сирийской Арабской Республики.

Накануне Александр Лаврентьев, спецпредставитель Владимира Путина по Сирии, назвал возможную операцию Турции в Сирии неразумным шагом.

Таким образом он отреагировал на озвученные планы турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по проведению военной операции на севере в Сирии против военизированных курдских формирований. По словам Лаврентьева, Москва призывает решить вопрос мирным путем за счет диалога между всеми заинтересованными сторонами.

Спецпредставитель Путина заверил, что российская сторона готова оказать всяческую поддержку.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Турции и боевики Сирийской свободной армии (ССА) завершили подготовительные работы к новой операции в Сирии. На данный момент армия ожидает приказа Анкары для начала операции.