В Госдуме разъяснили слова Медведева об исчезновении Украины

Депутат Бородай объяснил слова об исчезновении Украины уничтожением ее администрации

Под словами об исчезновении Украины имеется в виду уничтожение украинской государственности, администрации во главе с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, пояснил «Ленте.ру» замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил сомнение в том, что Украина будет существовать через два года. «А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?» — написал политик в своем Telegram-канале. Аналогичное мнение выразил и глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. По его словам, Украины как государства может просто не стать в обозримом будущем.

«Фактически это оккупационная администрация, поставленная, прежде всего, США и Великобританией, поставленная коллективным Западом. Что значит "от Украины может ничего не остаться"? От этой оккупационной администрации ничего не останется, а Украина, народ, который там проживает, земля — все это останется, а вот оккупационная администрация должна быть уничтожена, что, собственно, и произойдет», — заявил депутат, комментируя высказывания Медведева и Пушилина.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — денацификация и демилитаризация Украины.