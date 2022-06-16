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Российским футбольным арбитрам решили поднять зарплату

РПЛ сообщила о повышении зарплаты арбитрам, обслуживающим матчи лиги

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Футбольным арбитрам, обслуживающим матчи Российской премьер-лиги (РПЛ), решили поднять зарплату. Об этом сообщается в Telegram-канале лиги.

Клубы на общем собрании поддержали предложение департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) о повышении оплаты работы арбитров с 775,3 миллиона до 937,2 миллиона. Эту сумму планируется потратить в ближайшие четыре сезона.

Предполагается, что главные арбитры в матчах РПЛ в следующем сезоне будут получать 174 тысячи рублей за игру вместо 100 тысяч, а зарплата ассистентов увеличится с 47 850 до 87 000. Кроме того, увеличатся расходы на ежемесячные и мотивационные выплаты, а также на ДМС.

10 мая о последствиях отстранения российских судей от обслуживания международных матчей рассказал арбитр Сергей Карасев. По его словам, их доходы сильно упали.

Алексей Гусев
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