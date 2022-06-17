Живший с 47 кошками в машине мужчина расстался с ними из-за сильной жары

Washington Post: в Миннесоте мужчина поселился в автомобиле с 47 кошками

В Миннесоте, США, лишившийся жилья мужчина поселился в автомобиле вместе с 47 кошками и расстался с ними из-за сильной жары. Об этом сообщает The Washington Post.

Машину с животными обнаружили во вторник, 14 июня, на одной из стоянок недалеко от города Харрис. Их хозяин недавно потерял дом, но не хотел бросать питомцев. Сейчас воздух в Миннесоте прогревается до 32 градусов по Цельсию, а температура в автомобиле может быть еще выше. «Из-за вчерашней жары он понял, что не справляется сам и разрешил нам помочь», — рассказала сотрудница Общества защиты животных Эшли Пудас.

Женщина отметила, что несмотря на антисанитарию, в которой жили кошки, и жару, у них выявлены лишь незначительные проблемы со здоровьем. Теперь животных разместят в приюте, стерилизуют и начнут поиск новых хозяев. Пудас отметила, что бывший хозяин кошек искренне их любил и не хотел расставаться, но обстоятельства вынудили его отдать питомцев.

Издание уточняет, что ранее тот же мужчина уже сдал в приют 14 кошек, которые также жили в его автомобиле.

Животных нельзя оставлять в машине в жару, поскольку они могут погибнуть от перегрева. Открытое окно не исправит ситуацию, а лишь подвергнет жизнь зверя дополнительной опасности — он может попытаться выбраться через щель и пораниться. Миска с водой тоже не является панацеей: питомец может просто перевернуть ее. От работающего кондиционера может перегреться двигатель, теплый воздух начнет поступать в салон и только усугубит ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге молодому человеку отдали 30 кошек на передержку. Пообещав забрать питомцев через несколько дней, их хозяева пропали и перестали отвечать на звонки. Мужчине пришлось содержать животных за свой счет.

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