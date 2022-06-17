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Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в облегающем боди

Немецкая бегунья Алиса Шмидт показала фото в боди во время тренировки

Фото: @alicasmd

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, опубликовала новую фотографию в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Легкоатлетка позировала в черном облегающем боди во время тренировки. Она написала, что справилась со сложной задачей, подчеркнув, что подобные занятия приносят ей особое удовольствие. Шмидт подчеркнула, что впереди ее ждут новые соревнования.

2 октября прошлого года Шмидт устроила для своих фанатов дефиле. Она выложила несколько фотографий в разных нарядах и попросила подписчиков оценить их в комментариях.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

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