Die Welt: стратегия Запада по изоляции России и ее президента Путина не работает

Западная стратегия, направленная на изоляцию России и ее президента Владимира Путина, «не работает». Об этом заявили журналисты немецкого издания Die Welt.

Обозреватели из Германии заявили о провале стратегии Запада по изоляции России и ее лидера, напомнив, что ее внедрили из-за спецоперации Москвы на Украине. «Путин не одинок», — подчеркнули в материале. Авторы добавили, что за пределами США и Евросоюза кампанию против России поддерживают только Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия.

При этом государства «незападного» блока отказались выступить против Москвы и обвинили США и ЕС в лицемерии. Китай, Бразилия, Индия и Южная Африка поддержали Россию, поскольку приобретают у нее удобрения, энергоносители или оружие. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заявили о нейтралитете и почти не увеличивают добычу нефти, что позволило бы остановить мировой рост цен на энергоресурсы. Журналисты заключили, что Путин пользуется большей поддержкой в мире, чем рассчитывал Запад.