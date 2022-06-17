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В Армении пообещали не заводить дела против протестующих

Вице-премьер Армении Григорян заявил, что дела против протестующих заводить не будут

Фото: Yves Herman / Reuters

Власти Армении не собираются привлекать к уголовной ответственности протестующих против политики премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил вице-премьер республики Мгер Григорян.

По его словам, акции протеста — абсолютно нормальное явление. Они проходят в соответствии с законом, а сама Армения является демократической страной, где не возбуждают дело просто за факт участия в демонстрации.

«У нас были выборы, абсолютно открытые, демократичные, транспарентные и, по-моему, все ответы на все вопросы, которые сегодня муссируются, уже даны большинством», — разъяснил Григорян. Он пообещал и далее решать внутренние вопросы страны исключительно в правовом русле.

В мае 2022 года Пашинян решил подписать мирный договор с Азербайджаном, чтобы покончить с экономической и транспортной изоляцией страны. Вскоре и Ереван, и Баку создали комиссии по делимитации общей границы, а также начали обсуждать условия заключения мира.

Это вызвало массовое недовольство граждан. Оппозиция заявила, что по итогам переговоров территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (республика Арцах) могут быть отданы под контроль Баку. В крупнейших городах Армении начались протестные акции.

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Алевтина Запольская
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