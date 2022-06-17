Оценена вероятность казни Ассанжа

Адвокат Айрапетов счел маловероятной казнь Ассанжа после экстрадиции в США

Великобритания при экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США сделает все возможное, чтобы исключить его смертную казнь. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал юрист, член палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов. Он также оценил вероятность обжалования решения о передаче Ассанжа Вашингтону.

Что ждет Ассанжа?

В США Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений. В общей сложности ему грозит 175 лет лишения свободы, напомнил юрист. Также в США возможна смертная казнь, но вероятность ее применения к Ассанжу крайне мала, полагает Айрапетов.

«Что касается казни, не думаю, что политически США допустят эту процедуру в отношении Ассанжа. Скорее, они будут просто долго держать его в тюрьме. Когда Лондон будет выдавать Ассанжа, он будет требовать гарантий, что его настигнет та ответственность, которая предусмотрена уголовным кодексом Великобритании. Дело в том, что в Великобритании не предусмотрена смертная казнь. На мой взгляд, учитывая нормы международного права, Лондон передаст Ассанжа только под гарантии того, что он не будет казнен», — сказал юрист.

Учитывая некоторое турбулентное состояние норм международного права, исключать ничего нельзя, но, на мой взгляд, здравый смысл преобладает Артур Айрапетов юрист

Обжалование решения

16 июня глава МВД Великобритании Прити Патель одобрила экстрадицию Ассанжа по запросу США. WikiLeaks заявила, что будет обжаловать решение. «Черный день для свободы прессы и британской демократии», — говорится в сообщении.

По мнению Айрапетова, шансы оспорить решение есть.

«Надо сказать, что судебная система Великобритании, с точки зрения обжалования нормативно-правовых актов их собственных органов, достаточно неплохо работает. Поэтому говорить, что шансов на обжалование нет, нельзя. Есть все основания полагать, что суд может начать серьезно разбираться в этом. С другой стороны, указанное решение носит политический подтекст. Мы знаем, как долго оно принималось, поэтому решение, скорее всего, выверено между исполнительными и судебными органами Великобритании, хотя исключать ничего нельзя», — заключил он.

Дело Ассанжа

Дело против Джулиана Ассанжа было возбуждено после того, как на сайте WikiLeaks были опубликованы документы о действиях США во время войн в Ираке и Афганистане.

В 2010 году в Швеции против Ассанжа также выдвинули обвинения в изнасиловании.

С 2012 Ассанж, опасаясь экстрадиции, укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании. В 2019-м его лишили политического убежища, с тех пор он содержится в тюрьме Белмарш в Лондоне.