Франция допустила предоставление Молдавии статуса кандидата в Евросоюз
Президент Франции Макрон допустил предоставление Молдавии статуса кандидата в Евросоюз
Президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что Молдавия может стать кандидатом на вступление в Европейский союз (ЕС). Об этом он рассказал в интервью телеканалу BFMTV.
«Храбрость Украины также позволяет нам послать сигнал Молдавии — ее хрупкому соседу, где также есть сепаратистские движения», — сказал французский лидер журналисту Улиссу Госсе. Цитату приводит РИА Новости.
Ранее Макрон уже заявлял, что Париж поддержит «абсолютно законное» стремление Молдавии на пути в Евросоюз.
5 мая Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал Брюссель предоставить Молдавии статус кандидата на вступление в Европейский союз. Европарламент также поддержал интеграцию Молдавии в единый рынок ЕС.