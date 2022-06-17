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Франция допустила предоставление Молдавии статуса кандидата в Евросоюз

Президент Франции Макрон допустил предоставление Молдавии статуса кандидата в Евросоюз
Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон. Фото: Yoan Valat / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что Молдавия может стать кандидатом на вступление в Европейский союз (ЕС). Об этом он рассказал в интервью телеканалу BFMTV.

«Храбрость Украины также позволяет нам послать сигнал Молдавии — ее хрупкому соседу, где также есть сепаратистские движения», — сказал французский лидер журналисту Улиссу Госсе. Цитату приводит РИА Новости.

Ранее Макрон уже заявлял, что Париж поддержит «абсолютно законное» стремление Молдавии на пути в Евросоюз.

5 мая Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал Брюссель предоставить Молдавии статус кандидата на вступление в Европейский союз. Европарламент также поддержал интеграцию Молдавии в единый рынок ЕС.

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Варвара Кошечкина
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