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В Совфеде заявили о несправедливом отведении земель Украине в советские времена

Сенатор Цеков: Харьковская и другие восточные области Украина получила не по праву

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что некоторые регионы достались Украине не по праву. Говоря об этом, политик подразумевал Харьковскую, Николаевскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Их необходимо оставить под контролем Российской Федерации, высказался он в беседе с «Лентой.ру».

«Я вообще считаю, что все пророссийские регионы достались Украине не по праву, а в период всех этих перестроек, административных переформатирований во времена Советской власти», — заявил член профильного комитета Совфеда.

Он уточнил, что имеет в виду восточные регионы Украины, в частности Харьковскую, Николаевскую, Днепропетровскую и Одесскую области. «Это исключительно наши территории. И я считаю, что эти территории как минимум должны остаться под контролем Российской Федерации», — заявил Цеков.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что после взятия под контроль Святогорска в Донецкой народной республике (ДНР) российские военные должны направиться на Краматорск и Славянск. Вслед за Краматорском Вооруженные силы России могут пойти на Харьков и Одессу. «Нам сейчас надо выйти на рубеж центра Краматорска, а далее посмотрим, как будет развиваться ситуация, но я думаю так — Харьков, Запорожье, Николаев, Одесса. Одесса и Николаев — уже следующая задача», — подчеркнул офицер.

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Виктория Немис
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