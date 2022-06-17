В Совфеде заявили о несправедливом отведении земель Украине в советские времена

Сенатор Цеков: Харьковская и другие восточные области Украина получила не по праву

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что некоторые регионы достались Украине не по праву. Говоря об этом, политик подразумевал Харьковскую, Николаевскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Их необходимо оставить под контролем Российской Федерации, высказался он в беседе с «Лентой.ру».

«Я вообще считаю, что все пророссийские регионы достались Украине не по праву, а в период всех этих перестроек, административных переформатирований во времена Советской власти», — заявил член профильного комитета Совфеда.

Он уточнил, что имеет в виду восточные регионы Украины, в частности Харьковскую, Николаевскую, Днепропетровскую и Одесскую области. «Это исключительно наши территории. И я считаю, что эти территории как минимум должны остаться под контролем Российской Федерации», — заявил Цеков.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что после взятия под контроль Святогорска в Донецкой народной республике (ДНР) российские военные должны направиться на Краматорск и Славянск. Вслед за Краматорском Вооруженные силы России могут пойти на Харьков и Одессу. «Нам сейчас надо выйти на рубеж центра Краматорска, а далее посмотрим, как будет развиваться ситуация, но я думаю так — Харьков, Запорожье, Николаев, Одесса. Одесса и Николаев — уже следующая задача», — подчеркнул офицер.