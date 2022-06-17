Додон прокомментировал обвинение в госизмене

Экс-президент Молдавии Додон заявил, что ему не объяснили суть обвинения в госизмене

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что ему не объяснили суть обвинения в государственной измене. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдавия».

В госизмене можно обвинить за двойное гражданство, зарубежные активы или побег из страны, однако бывший президент заявил, что это к нему не относится. «Мог уехать еще в прошлом году, когда началось давление. Но я, моя жена, дети — мы остаемся здесь. Здесь моя Родина, здесь похоронен мой отец. Я никогда отсюда не уеду», — прокомментировал он обвинение.

Бывшего лидера Молдавии могут оставить под домашним арестом еще на 30 дней, как отмечалось ранее. Также прокуратура страны обвинила супругу Додона в соучастии в незаконном обогащении.

24 мая антикоррупционная прокуратура задержала бывшего лидера на 72 часа. Ему вменили госизмену и совершение преступлений по статьям «Пассивная коррупция», «Незаконное обогащение» и «Финансирование политической партии со стороны криминальной организации». Суд отправил Додона под домашний арест.