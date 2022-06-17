Фигуристка Евгения Медведева рассказала о значительных доходах

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказал об отношении к деньгам. Об этом сообщает Sport24.

«Прежде всего, деньги — это возможности. У меня, как и у каждого человека в нашей стране, есть и доходы, и расходы, значительные доходы, поэтому их надо сберегать и инвестировать», — рассказала спортсменка.

Россиянка также добавила, что часто тратит деньги на эмоции и впечатления. «Для меня это некая инвестиция в себя, я знаю, что могу быть более продуктивной, если у меня много всяких возможностей: куда-то слетать или сходить», — добавила Медведева.

8 июня Медведева прокомментировала отстранение российских спортсменов от международных турниров. Она призвала призвала атлетов сосредоточиться на внутренних соревнованиях, а болельщиков — поддержать их.