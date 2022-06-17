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Сотни украинских беженцев остались в Англии без крова

Guardian: сотни прибывших по визе украинских беженцев остались без крова в Англии

Фото: Hannah McKay / Reuters

Сотни украинских беженцев остались без крова в Англии после того, как прибыли в страну по визам, предусматривающим обеспечение их жильем. Об этом сообщила газета Guardian со ссылкой на официальные данные.

По информации издания, с конца февраля за помощью в связи с отсутствием жилья обратились как минимум 480 украинских семей с детьми и 180 одиноких совершеннолетних лиц. Проблемы с жильем появились как в случае с программой Homes for Ukraine («Дома для Украины»), так и в случае виз по семейной схеме, несмотря на заверения британского правительства об обратном.

Guardian также сообщила, что многие местные власти в Англии относятся к украинским семьям как к бездомным, оставляя их в общежитиях и гостиницах, как это было и с афганскими беженцами.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия не намерена высылать украинских беженцев в Руанду, как это делают в случае поимки мигрантов-нелегалов.

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Марина Совина
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