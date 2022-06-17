Объяснен защитный эффект физических упражнений против диабета

Nature: соединение Lac-Phe опосредует защитный эффект упражнений против диабета и ожирения

Международная группа ученых объяснила, каким образом физические упражнения обеспечивают защиту против ожирения, диабета второго типа и других метаболических заболеваний. Согласно результатам научной работы, опубликованным в журнале Nature, этот эффект опосредован переносимой кровью сигнальной молекулой, называемой N-лактоилфенилаланином (Lac-Phe).

В ходе исследования специалисты определили, уровень каких веществ в крови мышей увеличивается после физических нагрузок. Наиболее значительно повышалась концентрация Lac-Phe, которая представляет собой соединение лактата (производного молочной кислоты) и аминокислоты фенилаланина.

Известно, что тренировки приводят к выработке молочной кислоты. Ученые показали, что в ответ на ее накопление происходит синтез Lac-Phe из лактата и фенилаланина в клетках, экспрессирующих белок CNDP2 — макрофагах, моноцитах и других иммунных и эпителиальных клетках, локализованных в различных органах.

У мышей с ожирением, вызванным диетой, фармакологически опосредованное увеличение Lac-Phe в крови уменьшало потребление пищи вне зависимости от движения или расхода энергии. Долговременное введение Lac-Phe снижало ожирение и массу тела, а также улучшало гомеостаз глюкозы. Наоборот, у грызунов, неспособных к выработке Lac-Phe, жирная пища приводила к увеличению веса, несмотря на сеансы интенсивной физической нагрузки, которые повторялись пять раз в неделю в течение нескольких недель.

Значительное увеличение циркулирующего в крови Lac-Phe, вызванное физической активностью, также происходит у скаковых лошадей и людей. Так, у восьми здоровых молодых людей наблюдались пики содержания N-лактоилфенилаланина после различных типов упражнений, но в наибольшей степени — после спринтов на велотренажерах, за которыми следовали силовые упражнения. Легкие упражнения способствовали меньшей выработке Lac-Phe. Это свидетельствует о том, что сигнальный метаболит является эффектором, регулирующим активность белков, у многих видов млекопитающих.