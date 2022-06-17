Министр спорта высказался о повышении возрастного ценза в фигурном катании

Министр Матыцин назвал решение повысить возрастной ценз в фигурном катании несправедливым

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о повышении возрастного ценза в фигурном катании. Его слова приводит ТАСС.

Матыцин назвал решение Международного союза конькобежцев (ISU) несправедливым с эмоциональной точки зрения, так как многие российские фигуристки не достигли возраста, необходимого для участия в чемпионатах мира и Олимпийских играх. При этом он заявил, что есть объективные данные, согласно которым эмоциональные и физические нагрузки, которые испытывают спортсмены, действительно могут являться чрезмерными для юниоров.

7 июня ISU принял решение о постепенном ужесточении возрастного ценза в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке. К сезону-2024/2025 минимальный возраст участника взрослых соревнований повысят до 17 лет.

Ранее ISU опубликовал исследование, где была рационализирована необходимость поднятия возрастного ценза в фигурном катании. Эксперты пришли к выводу, что допуск юных спортсменов к взрослым соревнованиям может подвергнуть их нагрузкам, несовместимым с уровнем их физического и психологического развития.