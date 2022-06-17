Российская «дочка» Google подала заявление о банкротстве

Российская дочерняя компания Google подала в Арбитражный суд Москвы иск о банкротстве

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ООО «Гугл», «дочки» Google, о собственном банкротстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию из картотеки арбитражных дел. Заявление поступило в четверг, 16 июня, дата рассмотрения пока не определена.

Ранее компания предупреждала, что намерена обратиться с заявлением о признании себя несостоятельной «в связи с невозможностью исполнять денежные обязательства, требования о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору».

В мае Арбитражный суд Москвы по заявлению телеканала RT арестовал активы «дочки» Google на полмиллиарда рублей. Соответствующие меры были приняты по иску, в котором RT требует обязать компанию разблокировать доступ к своим каналам на YouTube.

Процедуру банкротства компания инициировала также в мае. В тексте сообщения, размещенном от имени генерального директора ООО «Гугл» Дэвида Мунро Снэддона, говорится о планах обанкротить российскую «дочку» Google в связи с тем, что компания «с 22 марта 2022 года предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств».

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