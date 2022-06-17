Излечившиеся от импотенции братья назвали эффективные способы борьбы с недугом

The Sun: при импотенции нужно сразу обратиться к врачу и сменить тактику в сексе

Двоюродные братья, 33-летний Ксандер Гилберт и 31-летний Ангус Бардж назвали эффективные способы борьбы с импотенцией. Историю о том, как молодым мужчинам удалось справиться с эректильной дисфункцией, рассказало здание The Sun.

О том, что у каждого из них есть проблемы в интимной жизни, кузены, теперь уже ставшие экспертами в этой отрасли, узнали во время долгого путешествия на машине, во время которого успели обсудить многое, в том числе и пикантные проблемы. Например, Ксандер признался, что проблемы с потенцией у него начались в возрасте 20 с небольшим лет.

Сейчас излечившиеся мужчины живут полноценной жизнью и советуют другим не зацикливаться на проблеме, а сразу обратиться к врачу с жалобами на недуг и сменить тактику в сексе. В первую очередь, по их словам, нужно пройти диагностику, чтобы убедиться, что импотенция не является следствием более серьезного заболевания.

Также они призвали мужчин относиться к фиаско в постели проще и не винить себя в произошедшем, ведь сбой в организме может случиться у любого. «Почти во всех случаях эректильной дисфункции есть психологический элемент, с которым необходимо бороться», — говорит Ангус.

Они призвали откровенно обсудить с партнером появившиеся проблемы. Причем, по их мнению, беседы о мужской немощи нужно вести за пределами спальни, до того, как пара окажется в постели.

Важным шагом на пути к решению проблемы также является смена поведения во время секса. «Мы спросили более 100 женщин, что им больше всего нравится в сексе. И ни одна не назвала проникновение. Так что, если у вас проблемы с эрекцией, меняйте тактику поведения в постели», — рекомендуют братья.

Избавившись от своих проблем Ангус и Ксандер создали платформу Mojo Man, где помогают мужчинам с тем же расстройством.

Ксандер признался, что принятие проблемы помогло ему наладить личную жизнь. Когда он начал встречаться с женщиной, он сразу рассказал о своем недостатке. «Это был первый мужчина, который признался, что порой в постели у него случаются неприятности, — вспоминала его возлюбленная. — Его искренность подкупила и сработала. Через год у нас родился сын».

Ранее уролог Константин Прохоренко назвал неожиданный плюс в импотенции. Оказалось, что, когда мужчины обращаются к врачу с этой проблемой, у них выявляют более серьезные заболевания, например сбои в работе сердечно-сосудистой системы.

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