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КХЛ захотели разделить на две лиги с «сильными» и «слабыми» командами

Семь клубов КХЛ захотели поделить лигу на две части с «сильными» и «слабыми» командами

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Семь клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выступили за разделение лиги. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, московские ЦСКА и «Динамо», петербургский СКА, магнитогорский «Металлург», казанский «Ак Барс», уфимский «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор» хотят поделить КХЛ на две части. В одной должны сыграть «слабые», а в другой — «сильные» команды. Какие критерии будут приниматься во внимание при определении места для клуба — не уточняется.

18 мая стало известно о желании оп-клубов расширить КХЛ. Количество участников предложили увеличить до 28 команд.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) была основана в 2008 году. Новый сезон начнется 1 сентября.

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