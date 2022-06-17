Россиянка возглавила рейтинг лучших фигуристок мира

Россиянка Анна Щербакова возглавила обновленный рейтинг Международного союза конькобежцев

Российская фигуристка Анна Щербакова возглавила рейтинг Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщается на сайте организации.

Обновленная версия списка лучших фигуристок мира была опубликована в пятницу, 17 июня. Россиянка имеет в активе 3065 очков. На втором месте с 2613 очками расположилась японка Каори Сакамото. Третью строчку занимает Луна Хендрикс из Бельгии (2436).

На четвертой и пятой строчках находятся россиянки Александра Трусова (2410) и Камила Валиева (1975) соответственно. На девятом месте расположилась их соотечественница Елизавета Туктамышева (1746).

7 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.