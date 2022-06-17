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Спорт

Россиянка возглавила рейтинг лучших фигуристок мира

Россиянка Анна Щербакова возглавила обновленный рейтинг Международного союза конькобежцев
Анна Щербакова

Анна Щербакова. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российская фигуристка Анна Щербакова возглавила рейтинг Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщается на сайте организации.

Обновленная версия списка лучших фигуристок мира была опубликована в пятницу, 17 июня. Россиянка имеет в активе 3065 очков. На втором месте с 2613 очками расположилась японка Каори Сакамото. Третью строчку занимает Луна Хендрикс из Бельгии (2436).

На четвертой и пятой строчках находятся россиянки Александра Трусова (2410) и Камила Валиева (1975) соответственно. На девятом месте расположилась их соотечественница Елизавета Туктамышева (1746).

7 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.

Что делать?
Алексей Гусев
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