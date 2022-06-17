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Журналистка перечислила пять лучших причесок для квадратной формы лица

The Every Girl: девушкам с квадратной формой лица стоит выбирать стрижку длинный боб
Зендея

Зендея. Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Модный редактор Хейли Буш перечислила пять причесок, которые подходят обладательницам квадратной формы лица. Соответствующий материал появился на сайте The Every Girl.

Журналистка включила в список боб длиной до плеч, который, по ее мнению, наилучшим образом выделяет черты лица. «Особенно хорошо выглядит многослойный боб», — подтвердил ее слова звездный парикмахер Эндрю Фицсаймонс, который работал с Беллой Хадид, Мадонной, Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, Меган Фокс и другими знаменитостями.

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Помимо этого, в подборку вошла объемная и нарочито небрежная стрижка шэг, которая получила название от английского слова shaggy («лохматый»): такую прическу, например, выбрала американская актриса Зендая. Девушкам с квадратной формой лица также стоит выбирать косую челку, которая визуально сократит высоту лба.

Кроме того, по словам Буш, читательницам с такой внешностью следует присмотреться к кудрявой пикси и длинным многослойным стрижкам. «Длинные слои помогают смягчить квадратное, угловатое лицо и придают больше объема прическе!» — высказался в заключение Фицсаймонс.

В феврале стилисты портала Who What Wear назвали самые модные прически 2022 года. По словам специалистов, в нынешнем сезоне будут востребованы короткие стрижки, такие как небрежный боб, волнистый французский боб, а также его классическая, гладкая вариация.

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Майя Пономаренко
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