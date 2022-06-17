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В России придумали легкий способ добраться до южных курортов страны

«Аэрофлот» и РЖД договорились о создании единых мультимодальных перевозок на юг России

Фото: George Zakharchuk / Globallookpress.com

Авиакомпания «Аэрофлот» и Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК»), дочернее предприятие РЖД, договорились создать совместные мультимодальные перевозки на юг России. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Соотвествующий меморандум компании подписали в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По словам генерального директора авиаперевозчка Сергея Александровского, это облегчит планирование путешествий и увеличит пассажиропоток в курортные регионы страны.

Эксперт по транспорту и автор сайта «Транссиб.ру» Сергей Сигачев отмечает, что новый способ добраться на юг России придумали в условиях западных санкций. Он добавил, что в дальнейшем мультимодальная перевозка может быть внедрена на других отечественных направлениях.

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Однако в АТОР подчеркнули, что создать бесшовную перевозку в России все равно не получится — прежде всего из-за инфраструктурных особенностей. Сейчас в стране нет аэропортов, интегрированных с железнодорожными вокзалами — пассажиры не могут пересесть с одного вида транспорта на другой, не выходя из одного здания.

«Пропустить нужный рейс в реалиях многих российских регионов зачастую значит не "уехать через час" (как в Германии), а "ждать три дня следующего". А поезд Новый Уренгой — Анапа, например, и вовсе отправляется один раз за сезон», — пояснили специалисты.

Ранее Росавиация продлила ограничения полетов в ряд аэропортов на юге и в центральной части страны до 24 июня. Временно приостанавливаются полеты в авиагавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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Мария Гейн
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