Чемпион ОИ оценил интерес клуба КХЛ к осужденному за изнасилование американцу

Чемпион ОИ раскритиковал «Авангард» за интерес к осужденному за изнасилование игроку

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил возможный переход американского форварда Рида Буше в «Авангард». Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Спортсмен негативно отреагировал на информацию об интересе клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) к игроку. «Если хочется — пожалуйста. Значит, думают не о престиже лиги, а о других вопросах. Если хотят насильника в команде, то пускай подписывают. Такие вот у них приоритеты», — заявил Кожевников.

15 июня также сообщалось об интересе к Буше со стороны минского «Динамо». Отмечалось, что клуб и игрок ведут переговоры. 1 февраля Буше приговорили к одному году тюрьмы условно в США. Ему был назначен испытательный срок в четыре года. После этого ярославский «Локомотив» расторг контракт с осужденным игроком. 13 декабря прошлого года в ходе судебного заседания Буше признался, что в возрасте 17 лет изнасиловал 12-летнюю девочку.

Буше известен по выступлениям за клубы Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Девилс», «Нэшвилл Предаторс» и «Ванкувер Кэнакс». В составе омского «Авангарда» он стал первым хоккеистом из США, который выиграл Кубок Гагарина.

