В Минцифры прокомментировали вопрос выдачи цифровых паспортов для россиян

Глава Минцифры Шадаев выразил надежду на возвращение к проекту цифрового паспорта

Глава Минцифры Максут Шадаев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прокомментировал вопрос выдачи цифровых паспортов в России. Он отметил, что он отложен, но выразил надежду на возвращение к этой идее по мере решения иных проблем, передает РИА Новости.

«Мы пока отложили этот вопрос в связи с тем, что сейчас есть более серьезные насущные проблемы. Надеемся, что вернемся к этому, когда их решим», — сказал министр.

Ранее, 10 июня, о заморозке проекта цифровых паспортов в России из-за ситуации вокруг Украины сообщал журнал Forbes. Источник издания рассказал, что решение о заморозке проекта приняли «по финансовым причинам».

В начале 2023 года власти планировали начать выдачу электронных паспортов в трех регионах России — Москве, Московской области и Татарстане. Согласно проекту, документ представляет собой карту с бесконтактным чипом, на которой хранятся данные гражданина. В паспорт можно было бы добавить ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения.