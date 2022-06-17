Стало известно о направлениях полетов российской элиты до и после санкций

NYT рассказала о направлениях полетов российской элиты до и после введения санкций

Газета The New York Times рассказала о направлениях полетов российской элиты до и после введения санкций. Выводы были сделаны на основе анализа тысячи полетов частных самолетов и бортов, арендованных коммерческими компаниями, которые были совершены до и после 24 февраля.

Так, по данным сервиса RadarBox.com, до начала спецоперации наиболее популярными городами у элиты были Лондон, Париж, Женева, Милан. Однако после введения санкций, на фоне которых Европа начала закрывать небо для российских самолетов, трафик переориентировался на страны Ближнего Востока и Азии. В частности, самыми популярными направлениями стали Стамбул, Тель-Авив, Баку.

Особой популярностью у россиян пользуется также Дубай. «Они называют его Дубайск», — говорится в статье. До 24 февраля туда совершались лишь около 3 процентов частных полетов, однако в течение нескольких недель после начала спецоперации этот показатель вырос до 6 процентов, а к маю — до 14 процентов. Кроме того, к 15 марта на 3,6 процента вырос поток в Турцию, на 2,8 процента — в Казахстан, на 2,3 процента — в Азербайджан.

По данным аналитиков портала Emirates.Estate, с января по май 2022 года россияне потратили около 12 миллиардов долларов на жилье в Дубае. Кроме того, граждане России обогнали всех иностранцев по спросу на жилье в Турции.