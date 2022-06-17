Российский рынок жилья захотели защитить от дорогой ипотеки

Мутко: нужно ввести программу по кредитам, которая защитит рынок жилья от дорогой ипотеки

Рынок жилья в России захотели защитить от дорогой ипотеки с помощью программы по кредитам, которая автоматически будет работать при уровне рыночных ставок выше 10-11 процентов. С таким предложением выступил глава института развития «Дом.рф» Виталий Мутко на ПМЭФ, пишет РИА Новости.

«Нужна программа по ставке 10-11 процентов, которая будет включаться в случае резкого роста рыночных ставок выше этого уровня и автоматически отключаться, когда ставки будут возвращаться в нормальный диапазон», — заявил Мутко. По его мнению, инициатива станет эффективной контрциклической мерой и позволит смягчить влияние ставок на рынок жилья.

Ранее глава госкомпании заявил, что ипотека не поможет улучшить жилищные условия 40 процентам россиян. Мутко считает, что почти половина граждан не сможет воспользоваться кредитами даже при ставке равной нулю процентам годовых.

Также во время ПМЭФ гендиректор «Дом.рф» отметил, что выдача ипотеки в России резко сократилась. По итогам мая показатель уменьшился в пять раз по сравнению с мартом. Мутко предположил, что для стабилизации рынка нужно перейти от антикризисных программ к системным.