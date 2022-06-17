Поветкин назвал условие возвращения на ринг

Александр Поветкин заявил, что вернется на ринг, если позволит здоровье

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин заявил, что может вернуться на ринг, если позволит здоровье. Условие возобновления карьеры спортсмен назвал в беседе с РИА Новости.

«Посмотрю. В жизни все бывает. Может быть, еще и соберусь. Хочется, если честно», — заявил Поветкин. 42-летний россиянин также подчеркнул, что не считает свою карьеру окончательно завершенной.

13 июня прошлого года стало известно, что Поветкин завершил выступления в профессиональном боксе. Российский тяжеловес сослался на проблемы со здоровьем.

Поветкин — олимпийский чемпион 2004 года и бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На профессиональном ринге он одержал 36 побед, потерпел три поражения и один поединок завершил вничью.