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Украина передала Британии предложение по санкциям против России

Президент Украины Зеленский заявил о передаче Лондону наработок по санкциям против России

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев передал Лондону свои наработки и предложения по санкциям против России. Об этом сообщает ТАСС.

«Обговорили, как еще усилить санкционное давление на Российскую Федерацию. Я поблагодарил за личную принципиальность и лидерство Бориса в этом направлении», — сказал Зеленский.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев для встречи с Зеленским. Визит британского политика не был анонсирован.

Сообщается, что в ходе встречи Джонсон предложил Зеленскому запустить программу по подготовке украинских солдат на основе британских методов тренировки. Кроме того, он пообещал, что Лондон будет оказывать Киеву стратегическую помощь в виде денег и поставок тяжелого вооружения.

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Алевтина Запольская
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