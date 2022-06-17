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Сбербанк снизит ставки по ипотеке после заявления Путина

Первый зампред правления Сбербанка анонсировал прием заявок на льготную ипотеку под 7%

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Сбербанк начнет предварительный прием заявок на льготную ипотеку на тех условиях, которые анонсировал президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в кулуарах ПМЭФ.

17 июня президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, допустил снижение ставки по льготной ипотеке. По мнению главы государства, в России возможно еще раз снизить ставку по льготной ипотеке, тем самым достигнув показателя в семь процентов. Такие ставки будут действительны до конца 2022 года.

Ранее льготную ипотечную программу для семей с детьми в России предложили сделать бессрочной. О пользе такой инициативы для рынка недвижимости рассказал на ПМЭФ гендиректор института развития «Дом.рф» Виталий Мутко.

Он пояснил, что действующая программа льготных жилищных кредитов на новостройки — антикризисная мера, которая должна помочь поддержать спрос в ограниченный период времени. Однако глава «Дом.рф» считает, что следует переходить к долгосрочным решениям — так, по его словам, отрасль будет лучше себя чувствовать.

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Варвара Кошечкина
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