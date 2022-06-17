Симоньян рассказала о впечатлениях от сессии с Путиным на ПМЭФ

Симоньян заявила, что чувствовала уверенность Путина на сессии ПМЭФ

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян после завершения сессии с президентом России Владимиром Путиным на ПМЭФ рассказала, что от главы государства исходила уверенность, которая имела психотерапевтическое действие на нее. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для меня была важна не столько речь, сколько эмоция, которую я почувствовала. Я почувствовала эту уверенность, и это, конечно, большое психотерапевтическое на меня, например, имело действие, и мне кажется, и на наших людей. Видно, что человек спокоен, уверен, в прекрасном настроении, очень доброжелателен. Так не ведут себя, такую эмоцию не распространяют вокруг себя люди, которые не уверены в своей победе... И что все будет хорошо», — сказала она.

По ее словам, в выступлении Путина было важно все, но лично для нее было важно услышать, что «люди, которые хотят быть с нами, останутся с нами».

Симоньян модерировала дискуссию в рамках пленарного заседания ПМЭФ с участием Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Выступая на форуме, Путин среди прочего указал, что на суверенное будущее могут рассчитывать только суверенные страны. Однако, заявил он, это не значит, что Россия должна вернуться в своем развитии на несколько десятилетий назад. При этом в своей речи он подчеркнул, что все импортозаместить невозможно. По мнению Путина, необходимо не копировать уже сделанное, а быть на шаг впереди, развивать технологии лучше тех, что оказались закрыты для страны.