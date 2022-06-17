Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Симоньян рассказала о впечатлениях от сессии с Путиным на ПМЭФ

Симоньян заявила, что чувствовала уверенность Путина на сессии ПМЭФ

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян после завершения сессии с президентом России Владимиром Путиным на ПМЭФ рассказала, что от главы государства исходила уверенность, которая имела психотерапевтическое действие на нее. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для меня была важна не столько речь, сколько эмоция, которую я почувствовала. Я почувствовала эту уверенность, и это, конечно, большое психотерапевтическое на меня, например, имело действие, и мне кажется, и на наших людей. Видно, что человек спокоен, уверен, в прекрасном настроении, очень доброжелателен. Так не ведут себя, такую эмоцию не распространяют вокруг себя люди, которые не уверены в своей победе... И что все будет хорошо», — сказала она.

По ее словам, в выступлении Путина было важно все, но лично для нее было важно услышать, что «люди, которые хотят быть с нами, останутся с нами».

Симоньян модерировала дискуссию в рамках пленарного заседания ПМЭФ с участием Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Выступая на форуме, Путин среди прочего указал, что на суверенное будущее могут рассчитывать только суверенные страны. Однако, заявил он, это не значит, что Россия должна вернуться в своем развитии на несколько десятилетий назад. При этом в своей речи он подчеркнул, что все импортозаместить невозможно. По мнению Путина, необходимо не копировать уже сделанное, а быть на шаг впереди, развивать технологии лучше тех, что оказались закрыты для страны.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин указал на нежелание Запада оплачивать транзит газа через Украину
Стало известно о недовольстве однопартийцев Джонсона его поездкой в Киев
Глава МИД Украины рассказал о предложениях Киеву прекратить сопротивление
В Москве подростки сняли с линии железнодорожный состав
КХЛ захотели разделить на две лиги с «сильными» и «слабыми» командами
Туроператоры сократили долг перед российскими туристами в 1,5 раза
Кулеба призвал Запад «помочь Украине победить»
В Крыму ответили на заявления Киева о планах вернуть полуостров силой
На Украине рассказали о потере тяжелых вооружений ВСУ
Еще одна страна заявила о планах внедрить платежную систему «Мир»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.