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Спорт

Тарасова назвала отличия в работе с фигуристами в США и России

Татьяна Тарасова заявила, что школа российского фигурного катания направлена на результат
Камила Валиева и Татьяна Тарасова

Камила Валиева и Татьяна Тарасова. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала отличия в работе с фигуристами в США и России. Ее слова приводит РБК.

Специалист заявила, что российская школа фигурного катания в первую очередь направлена на достижение результата, в отличие от американской. «Если говорить про табу американцев на слова "лишний вес", надо понимать, что он приводит к переломам, которые могут погубить спортсмена. Нет ничего страшного в использовании этого термина», — отметила она.

25 мая российская фигуристка Елизавета Нугуманова заявила, что в тренерском штабе Евгения Рукавицына ее постоянно называли толстой. Она подчеркнула, что у нее никогда не было проблем с весом, однако из-за травли ей приходилось постоянно худеть.

В ноябре прошлого года серебряная призерка чемпионата мира в составе сборной СССР Анна Леванди заявила, что подход России к фигурному катанию убивает этот вид спорта. Она посчитала, что с россиянами бессмысленно соревноваться, так как подготовка юных спортсменов в стране с первых шагов поставлена на профессиональный уровень.

Что делать?
Анастасия Борисова
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