Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Колорадо Эвеланш
19 июня
03:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 2-й матч
Голден Стэйт Уорриорз
20 июня
03:00 (Мск)
Бостон Селтикс
НБА - плей-офф|Финал. 7-й матч
Тампа-Бэй Лайтнинг
21 июня
03:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 3-й матч
Зенит
21 июня
20:00 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Кубок Матч Премьер
Спорт

Майк Тайсон рассказал подробности избиения пассажира в самолете

Боксер Майк Тайсон заявил, что избил пассажира самолета, находясь под действием наркотиков

Фото: Michael Gerard Tyson / Reuters

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон рассказал о подробностях избиения пассажира в самолете авиакомпании JetBlue. Его слова приводит The Sun.

«Дерьмо случается. Я был не прав, этого не должно было случиться. Я просто повел себя, как избалованный ребенок», — заявил экс-спортсмен. Он подчеркнул, что был разозлен, так как находился под действием наркотиков и чувствовал себя уставшим. Тайсон добавил, что не хотел причинить никому боль.

Об инциденте, произошедшем на рейсе из Сан-Франциско во Флориду, сообщалось 21 апреля. Перед вылетом Тайсон фотографировался с поклонниками. Один из них настойчиво пытался поговорить со бывшим боксером, чем разозлил его. Тайсон нанес пассажиру несколько ударов по лицу, а после покинул самолет.

Тайсон был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе с 1987-го по 1990 год. У 55-летнего экс-спортсмена в активе 50 побед при шести поражениях в профессиональном боксе.

Мировая история санкций
Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Путин высказался об ударах по центрам принятия решений в Киеве
Путин призвал не превращать города Донбасса в подобия Сталинграда
Излечившиеся от импотенции братья назвали эффективные способы борьбы с недугом
Путин рассказал о формировании Украины
Россиянин ворвался в магазин и покончил с собой на глазах у продавщицы
Истребитель Checkmate полетит в 2025 году
Джонсон назвал условие для предоставления Украине гарантий безопасности
В отношении российских полицейских завели дело после убийства мужчины в больнице
Женщина назвала причину сна в одной постели с ребенком и напугала людей
Рынок недвижимости на российском курорте столкнулся с проблемой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.