Владелец рыбной лавки раздобыл самую дорогую рыбу в мире весом 146 килограммов

Daily Mail: в Барселоне вырастили двухметрового тунца

В рыбный магазин Эдинбурга, Шотландия, доставили двухметрового тунца весом 146 килограммов из Барселоны. Об этом пишет Daily Mail.

Владелец лавки на рынке морепродуктов Кэмпбелл Микел месяцами пытался раздобыть самую дорогую рыбу в мире и очень удивился, когда узнал, что она появилась в Барселоне. После заказа он настолько хотел узреть гигантскую рыбу вживую, что не мог спать, пока ее не привезли. Потребовалось четыре взрослых человека, чтобы поместить огромного тунца на витрину рыбного магазина.

Микел рассказал, что рыба была поймана еще в молодом возрасте, а после ее вырастили в рыбном хозяйстве в Средиземноморье. Он признался, что не стал бы покупать эту рыбу, если бы ее выловили рыбаки, так как этот вид близок к уязвимому положению.

Разделывать рыбу, по словам продавца Уильяма Эллиота, пришлось на полу, поскольку она даже не поместилась на разделочный стол. Это заняло больше двух часов. Шотландец ростом 1,65 метра сделал на память фотографию с рыбой. На снимке мужчине кажется лилипутом по сравнению с огромным тунцом.

Точная стоимость рыбы не уточняется, но Микел уверяет, что отдал за нее тысячи фунтов стерлингов, а после его перепродали в самые роскошные суши-рестораны в городе. «Для суши-ресторанов это рыба мечты, это самый смак, это как лобстер, икра и шампанское в одном флаконе», — объяснил он. Рыба будет подвержена суперзаморозке при температуре минус 60 градусов. по Цельсию шеф-поварами для сохранения качества.

В среднем тихоокеанские голубые тунцы весят около 60 килограммов, однако австралийские рыбаки предпочитают особей весом от 40 до 50. Более крупных рыб, как правило, продают в Японию. Стоимость тунцов, продаваемых на новогодних аукционах в Тоесу, сокращается третий год подряд. В прошлом за одну рыбу давали сотни миллионов иен (десятки миллионов рублей), а в 2019 году был поставлен рекорд — 278-килограммовый тихоокеанский голубой тунец был продан за 333,6 миллиона иен (140 миллионов рублей). Падение цен связывают с пандемией COVID-19, ударившей по японскому ресторанному бизнесу.

Ранее сообщалось, что в Сирии четыре рыбака поймали гигантскую рыбу-луну, весящую более тонны. Ее выставили на аукцион, но смогли продать лишь за 50 тысяч сирийских фунтов (1125 рублей).