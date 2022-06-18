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Синхронный переводчик выругался во время встречи Путина и Додика

Переводчик выругался на ПМЭФ в ходе трансляции встречи Владимира Путина и Милорада Додика

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Переводчик-синхронист выругался матом в ходе трансляции проходившей в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) встречи президента России Владимира Путина с членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Курьезный фрагмент опубликован в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости Kremlinpool.

Состоявшиеся на полях форума переговоры проходили довольно поздно — судя по трансляции, инцидент произошел около полуночи. Синхронист перевел длинную фразу, сказанную Додиком, а затем сделал глубокий вдох и выругался.

«Тяжела работа переводчика», — подписали опубликованный фрагмент авторы канала.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин на встрече с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорадом Додиком рассказал о сложностях отношений России с БиГ. При этом российский лидер заверил, что, несмотря ни на какие сложности, отношения между государствами продолжаются и будут развиваться.

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Варвара Кошечкина
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