Минобороны РФ заявило о поражении 180 районов сосредоточения украинских войск за сутки

Российские ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 180 районов сосредоточения украинских войск. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

В ведомстве назвали число пораженных районов сосредоточения Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточнив, что в результате были уничтожены более 310 украинских военных.

Ранее в Минобороны раскрыли число иностранных наемников, которые принимали участие в боевых действиях на Украине в составе ВСУ. По данным ведомства, всего с 24 февраля в республике было зафиксировано присутствие 6956 таких бойцов, из которых 1956 были уничтожены, а 1779 покинули страну.