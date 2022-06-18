Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны назвало число пораженных районов сосредоточения украинских войск

Минобороны РФ заявило о поражении 180 районов сосредоточения украинских войск за сутки

Фото: Shutterstock

Российские ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 180 районов сосредоточения украинских войск. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

В ведомстве назвали число пораженных районов сосредоточения Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточнив, что в результате были уничтожены более 310 украинских военных.

Ранее в Минобороны раскрыли число иностранных наемников, которые принимали участие в боевых действиях на Украине в составе ВСУ. По данным ведомства, всего с 24 февраля в республике было зафиксировано присутствие 6956 таких бойцов, из которых 1956 были уничтожены, а 1779 покинули страну.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
На Украине назвали сроки возобновления переговоров с Россией
На российской трассе в ДТП с автобусом и четырьмя машинами пострадали 11 человек
Минобороны назвало число пораженных районов сосредоточения украинских войск
В Крыму оценили новую стратегию Киева по возвращению полуострова военным путем
Внучка Светличной раскрыла подробности о самочувствии артистки
Минобороны России отчиталось об уничтожении украинских «Градов»
Белла Торн снялась в бюстгальтере Chanel и поразила поклонников
Еще одна страна захотела использовать российскую карту «Мир»
Стало известно о желании Слуцкого тренировать «Рубин» бесплатно
Стало известно о покушении на главу УСИН по Херсонской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.