Завершено расследование дела о расстреле мариупольца морпехом ВСУ

СК завершил расследование дела морпеха ВСУ, признавшего вину в убийстве мариупольца

Российские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении замполита ВСУ, старшего лейтенанта Сергея Батынского, обвиняемого в убийстве мужчины в Мариуполе, изнасиловании его жены и пытках еще двух пленных. Об этом сообщает ТАСС.

Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что Батынскому предъявлено обвинение в окончательной редакции с новыми уточнениями после очной ставки с потерпевшей. Обвиняемый в полном объеме подтвердил показания потерпевшей, признал вину и раскаялся.

Военному предъявлено обвинение по части 1 статьи 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»). Максимальное наказание по ней предусматривает до пожизненного лишения свободы. В ближайшее время дело будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

В начале апреля украинские морпехи задержали недалеко от завода имени Ильича в Мариуполе мужчину и женщину на велосипеде и посадили их в подвал, приняв за разведчиков. Туда, согласно показаниям, пришел заместитель командира роты огневой поддержки по воспитательной работе войсковой части А-2777, входящей в состав 36-й бригады морской пехоты ВСУ, который, угрожая оружием, изнасиловал женщину, а пытавшегося защитить ее мужа убил. Тело погибшего до сих пор не найдено.