В США назвали отношения Байдена с дочерью извращением

Ведущий Fox News Карлсон назвал поведение Байдена ужасным после признаний его дочери Эшли

Если президент США Джо Байден, как утверждает его дочь Эшли, принимал с ней душ, он вел себя ужасно. Об этом, реагируя на публикацию отрывков из дневника Эшли, заявил ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон. Он также обвинил Байдена в извращении, пишет РИА Новости.

Ранее в американских СМИ появились отрывки дневника дочери американского президента — она вела его во время реабилитации, когда боролась с компульсивным сексуальным поведением. В записях Эшли пишет, что была «повернута на парнях» и «гиперозабочена с юных лет». Она рассказывает, что ее сексуально привлекал один из членов семьи. Эшли пишет в дневнике, что занималась сексом с друзьями в юности и принимала душ с папой. Женщина предположила, что такое поведение можно счесть непозволительным.

«Эшли Байден не говорит, сколько ей было лет в то время, когда она принимала душ с отцом. Однако, очевидно, она была вполне взрослой, чтобы запомнить это. Кстати, маленькие дети не принимают душ, они купаются в ванне. "Непозволительное" купание в душе с собственной дочерью?» — возмутился в эфире телеканала Карлсон.

Он считает, что подобные записи дочери американского президента — повод для визита сотрудников полиции. По словам Карлсона, нет оснований не верить подлинности дневника, из-за чего инцидент необходимо расследовать.

Ранее обнаженный сын Байдена снялся на видео с пистолетом и проституткой. Видео изданию New York Post передала некоммерческая организация Marco Polo, связанная с Гарреттом Зиглером — бывшим помощником одного из соратников Дональда Трампа.