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Актер из сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» умер в 18 лет

Американский актер Сандерс из сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» умер на 19-м году жизни

Фото: @tylermsanders

Американский актер Тайлер Сандерс, который наиболее известен по роли в сериале «Бойтесь ходячих мертвецов», умер на 19-ом году жизни. Об этом пишет издание TMZ.

По его данным, 18-летний актер умер в своем доме в Лос-Анджелесе в четверг, 16 июня. Причина его смерти пока неясна, специалисты проведут вскрытие в ближайшие дни.

Тайлер Сандерс также известен благодаря телесериалу «9-1-1: Одинокая звезда». Помимо этого актер из США получил номинацию на премию «Эмми» за роль Лео в сериале «И немного волшебства: Город загадок».

Ранее сообщалось, что австралийский актер, музыкант и модель Гарри Хэйнс из «Американской истории ужасов» скончался в 27 лет. По словам его матери, Хэйнс боролся с психическим расстройством и с зависимостью.

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Анастасия Шейкина
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