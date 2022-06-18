Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Белла Торн снялась в бюстгальтере Chanel и поразила поклонников

Актриса Белла Торн выложила фотографии в черном топе французского модного дома Chanel

Фото: Gary Miller / Getty Images

Бывшая звезда Disney и актриса Белла Торн выложила фотографии в черном бюстгальтере и поразила поклонников своим внешним видом. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

24-летняя актриса продемонстрировала бюст в облегающем черном топе с золотой цепочкой, прикрепленной к эмблеме люксового бренда Chanel. На других снимках Торн сидит под солнцем на лежаке в черных брюках с эмблемами французского модного дома.

Поклонники принялись писать звезде хвалебные комментарии к посту. «Не могу смириться с тем, как ты красива», «Ты становишься все прекраснее», «Словами не передать твою красоту и шарм», — писали восторженные фанаты.

Материалы по теме:
Пиджаки на голое тело, экстремальные вырезы и скандал на сцене: чем удивил «Оскар-2022», помимо эффектных нарядов звезд?
Пиджаки на голое тело, экстремальные вырезы и скандал на сцене:чем удивил «Оскар-2022», помимо эффектных нарядов звезд?
28 марта 2022
Порочные сети: самые дикие и провокационные образы на Неделе моды в Милане
Порочные сети:самые дикие и провокационные образы на Неделе моды в Милане
1 марта 2022

Ранее Торн пришла на прошедшую в Лос-Анджелесе премьеру фильма «Морбиус» в платье с иллюзией голого тела. Актриса надела на мероприятие наряд длины макси из черно-красной облегающей ткани, принт на которой изображал обнаженную женскую фигуру. Знаменитость дополнила образ массивными часами, браслетами и кольцами, а также туфлями на шпильках винного оттенка.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
На Украине назвали сроки возобновления переговоров с Россией
На российской трассе в ДТП с автобусом и четырьмя машинами пострадали 11 человек
Минобороны назвало число пораженных районов сосредоточения украинских войск
В Крыму оценили новую стратегию Киева по возвращению полуострова военным путем
Внучка Светличной раскрыла подробности о самочувствии артистки
Минобороны России отчиталось об уничтожении украинских «Градов»
Белла Торн снялась в бюстгальтере Chanel и поразила поклонников
Еще одна страна захотела использовать российскую карту «Мир»
Стало известно о желании Слуцкого тренировать «Рубин» бесплатно
Стало известно о покушении на главу УСИН по Херсонской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.