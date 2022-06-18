Белла Торн снялась в бюстгальтере Chanel и поразила поклонников

Актриса Белла Торн выложила фотографии в черном топе французского модного дома Chanel

Бывшая звезда Disney и актриса Белла Торн выложила фотографии в черном бюстгальтере и поразила поклонников своим внешним видом. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

24-летняя актриса продемонстрировала бюст в облегающем черном топе с золотой цепочкой, прикрепленной к эмблеме люксового бренда Chanel. На других снимках Торн сидит под солнцем на лежаке в черных брюках с эмблемами французского модного дома.

Поклонники принялись писать звезде хвалебные комментарии к посту. «Не могу смириться с тем, как ты красива», «Ты становишься все прекраснее», «Словами не передать твою красоту и шарм», — писали восторженные фанаты.

Ранее Торн пришла на прошедшую в Лос-Анджелесе премьеру фильма «Морбиус» в платье с иллюзией голого тела. Актриса надела на мероприятие наряд длины макси из черно-красной облегающей ткани, принт на которой изображал обнаженную женскую фигуру. Знаменитость дополнила образ массивными часами, браслетами и кольцами, а также туфлями на шпильках винного оттенка.