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Посол ЛНР подтвердил сдачу в плен командира «Айдара»

Посол ЛНР в России Мирошник подтвердил сдачу в плен командира «Айдара» под Северодонецком

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник подтвердил сдачу в плен представителя командного состава украинского батальона «Айдар» под Северодонецком. Об этом посол сообщил в Telegram.

По данным Мирошника, поселок Метелкино «полностью зачищен». Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что подразделения спецназа «Ахмат» совместно с народной милицией ЛНР освободили населенный пункт Метелкино, который примыкает к Северодонецку.

В ночь на 19 июня стало известно, что один из командиров батальона «Айдар» попал в плен при взятии села Метелкино в пригороде Северодонецка. Источник в силовых структурах утверждает, что при зачистке Метелкино сдались в плен еще несколько украинских военных.

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Варвара Кошечкина
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