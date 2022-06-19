Курс биткоина превысил 20 тысяч долларов

Курс биткоина вырос на 12,1 процента до 20,2 тысячи долларов

Стоимость биткоина выросла более чем на 12 процентов и превысила показатель в 20 тысяч долларов, свидетельствуют данные биржи Binance.

По состоянию на 23:14 по московскому времени, биткоин вырос на 12,1 процента до 20,2 тысячи долларов.

Ранее, 19 июня, курс биткоина упал ниже 17 тысяч долларов, что является минимумом с конца 2020 года. Курс Ethereum упал примерно на 19 процентов до 881 доллара, что стало самым низким показателем с января 2021 года.

Оба лидера криптовалютного рынка упали более чем на 70 процентов по сравнению с историческими максимумами, которые зафиксировали в начале ноября 2021 года.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» экономист Николай Кульбака объяснил, что падение биткоина связано с потерей к нему интереса. «Это актив, ценность которого определяется тем, насколько людям хочется считать его ценным активом. Поэтому его колебания будут, и будут большими на протяжении всего времени его существования», — уточнил специалист.