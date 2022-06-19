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В ДНР заинтересовались торговлей с Белоруссией

Глава ДНР Пушилин заявил о заинтересованности республики в торговле с Белоруссией
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика хотела бы развивать торгово-экономическое сотрудничество с Белоруссией, в том числе, в области сельского хозяйства. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Пушилин заявил о заинтересованности ДНР в торговле с Белоруссией и добавил, что уже установлен диалог в некоторых сферах. «Что касается взаимодействия с Беларусью, то есть определенные контакты по линии бизнеса, коммерческой составляющей. Поставляется продукция из Беларуси уже, поставляется и в Беларусь продукция», — подчеркнул глава республики.

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Марина Совина
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