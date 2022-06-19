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В Кишиневе сорвали концерт российских артистов

Протест партии «Шор» в Кишиневе завершился срывом концерта российских артистов

Фото: Дмитрий Терехов / РИА Новости

Протест оппозиции в Кишиневе завершился в воскресенье, 19 июня, у комиссариата полиции, куда митингующие переместились с центральной площади, при этом полиция сорвала концерт российских артистов. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, мероприятие было организовано партией «Шор», представители которой уже несколько недель проводят антиправительственные митинги в Кишиневе и ряде других населенных пунктов.

Также сообщается, что полиция не пропустила на центральную площадь грузовик, перевозивший сцену для проведения концерта с участием артиста Филиппа Киркорова. Протестующие потребовали предоставить организаторам концерта возможность установить сцену и необходимое оборудование.

Как заявили полицейские, грузовик с оборудованием для сцены проверяли на наличие подозрительных предметов, однако проверки затянулись, в результате чего кончилось отведенное для концерта время.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал оппозицию выйти на массовые протесты против действующей власти, на которую он возложил ответственность за стремительный рост цен. Находящийся под домашним арестом экс-президент заявил, что рано или поздно присоединится к восставшим гражданам и «неизбежным протестам».

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Марина Совина
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