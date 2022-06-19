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Дегтярев оценил возможность строительства метро в Хабаровске

Губернатор Дегтярев заявил, что метро в Хабаровске не будут строить из-за дороговизны
Михаил Дегтярев

Михаил Дегтярев. Фото: Государственная Дума / РИА Новости

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев оценил возможность строительства метро в Хабаровске. По его мнению, этого делать не будут из-за дороговизны проекта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам это не надо. Очень дорого. Будем просто строить широкие дороги, развязки и легкие линии рельсового транспорта. В Хабаровском крае порядок - он развивается», — заявил Дегтярев, рассуждая о возможности строительства метро в столице дальневосточного региона после того, как ее численность ее населения превысит миллион человек.

В апреле в Перми запустили наземное метро — кольцевое движение скоростных электропоездов «Ласточка». Впервые о предстоящем запуске скоростного метро в Перми краевые власти объявили еще два года назад. Проект наземного метро в Перми будет реализован в два этапа. В начале 2000-х к обсуждению возобновления строительства полноценного метро в Перми вернулись, однако в итоге подземку в городе так и не запустили.

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Марина Совина
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