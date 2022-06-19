В НС ДНР сообщили, что Нюрнбергский процесс станет основой для подготовки трибунала ДНР

Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина сообщила, что Нюрнбергский процесс станет основой для подготовки трибунала над украинскими бойцами в ДНР. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы рассматриваем организацию международного трибунала над нацистами по его примеру. Он для нас очень хорош, потому что даже спустя более 75 лет никто не ушел от наказания, до последнего находили преступников и исполняли приговоры», — заявила Шишкина.

Ранее глава НС ДНР назвала место проведения трибунала над украинскими военнослужащими. «Мы видим обстрелы Белгородской области. Поэтому не исключаем проведение и на территории Российской Федерации какой-то части трибунала. Промежуточный, в частности мариупольский трибунал, пройдет в городе Мариуполе», — указала Шишкина.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вышедших с территории завода «Азовсталь» бойцов «Азова» неизбежно ожидает трибунал. По его словам, такой запрос есть не только у военнослужащих и властей республики, но и у «простых людей».

«Я считаю, что здесь трибунал неизбежен. Я считаю, что справедливость должна быть восстановлена», — подчеркнул он.

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