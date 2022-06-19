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Бастрыкин дал поручения после обстрела Курской области ВСУ

Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела ВСУ Курской области

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелом территории Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Сегодня около полудня в воздушное пространство приграничного Беловского района Курской области проник беспилотник ВФУ, который сбросил боекомплект в районе хутора Кучеров. В результате незначительно пострадал один из домов на окраине населенного пункта», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки установить причастных к произошедшему и доложить обо всех обстоятельствах инцидента.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что около полудня в воздушное пространство приграничного Беловского района проник беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Варвара Кошечкина
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