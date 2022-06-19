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В Сочи появятся центр гастротуризма и три новых гостиничных комплекса

Три гостиничных комплекса и центр гастротуризма на 68 млрд рублей построят в Сочи

Фото: Анна Выскуб / Фотобанк Лори

Центр гастрономического туризма и три гостиничных комплекса захотели построить в Сочи, в общей сложности сумма вложений в данные проекты превысит 68 миллиардов рублей. Как уточнил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, соответствующие соглашения были подписаны с представителями компаний-инвесторов во время ПМЭФ-2022.

По словам главы региона, согласно имеющимся планам, под один из гостиничных комплексов модернизируют здание адлерского санатория «Известия». В будущем там будет размещаться четырехзвездочный отель со СПА, ресторанами и медцентром.

Рассказывая о будущем центре гастротуризма, Кондратьев указал, что инвестор возьмет на себя возведение не только точек общепита, но и гостиницы, бытовых зон, скверов и площадок для отдыха.

Отмечается, что еще один гостиничный комплекс будет размещен на Красной Поляне.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области появятся четыре туристических кластера.

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Варвара Кошечкина
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