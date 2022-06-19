В НАТО назвали способный вернуть Украине контроль над Донбассом фактор

Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия позволят Киеву вернуть контроль над Донбассом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал фактор, который, по его мнению, сможет помочь Киеву вернуть контроль над Донбассом. Он считает, что сделать это позволят поставки современного вооружения украинским войскам. Такое заявление глава Североатлантического альянса сделал в интервью немецкой газете Bild am Sonntag, пишет РИА Новости.

Столтенберг выразил мнение, что «с еще большим количеством современного вооружения возрастает вероятность» того, что Украина сможет «выбить» российские войска с территории Донбасса​​​.

«НАТО продолжит поддерживать Украину в ее самообороне, но [альянс] не является частью конфликта», — заявил Столтенберг. При этом генсек НАТО вновь подчеркнул, что военно-политический блок не будет посылать на Украину своих военнослужащих.

Столтенберг также отметил, что «никто не знает», сколько конфликт на Украине продлится — и призвал страны быть готовыми к тому, что он может «длиться годы».

Ранее аналогичное мнение выразил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в газете Sunday Times. По словам главы британского кабмина, Западу «необходимо приучать себя к длительной войне», поскольку, считает Джонсон, российские власти «прибегают к кампании на истощение».