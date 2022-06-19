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Ударивший невесту на свадьбе в Узбекистане жених объяснил свой поступок

Ударивший свою невесту на свадьбе в Узбекистане жених извинился перед женщиной

Кадр: Telegram-канал «Sputnik Казахстан»

Жених, который на свадьбе в Узбекистане ударил свою невесту из-за ее победы в конкурсе, извинился перед женщиной и объяснил свое поведение. Его слова приводит Telegram-канал Sputnik.

«Я не сдержался, и моя рука полетела. Я извинился перед невестой. Больше такого не повторится», — заявил мужчина. Пострадавшая от его удара супруга ранее просила не наказывать его, узнав, что на мужчину завели дело за мелкое хулиганство после опубликованного видео.

На инцидент отреагировала дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Она подчеркнула, что тем, кто хочет счастливо жить в цивилизованной и богатой стране, необходимо поддерживать тезис о том, что насилие над женщиной неприемлемо. Дочь главы государства также призвала соотечественников не совершать ошибок в отношении собственных детей, запрещая им учиться после школы, стараясь как можно скорее женить их или выдать замуж, а также не разрешая жить своим умом.

Ранее в сети появилось видео, запечатлевшее момент, когда жених ударил невесту после ее победы в конкурсе прямо во время свадьбы. Утверждалось, что кадры были сняты в Узбекистане.

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Варвара Кошечкина
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