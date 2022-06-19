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Вяльбе одной фразой оценила повесивших фото Большунова для мотивации норвежцев

Вяльбе фразой «пусть делают, что хотят» оценила то, что норвежцы повесили фото Большунова

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер сборной России Елена Вяльбе одной фразой оценила то, что сборная Норвегии повесила на стену фото россиянина Александра Большунова для мотивации. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Пусть делают, что хотят», — заявила специалист.

Ранее 19 июня норвежский тренер по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум рассказал, что Большунов был лучшим лыжником мира в последние годы, и он тот, кого нужно победить. По словам тренера, без фото россиянина спортсмены думают, что можно тратить больше времени на отдых и все равно хорошо выступать, однако такие мысли ошибочны.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. Также на его счету четыре серебра и две бронзы Игр. На чемпионатах мира россиянин восемь раз поднимался на подиум, в том числе завоевал золото в скиатлоне на турнире в 2021 году.

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Вяльбе одной фразой оценила повесивших фото Большунова для мотивации норвежцев
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