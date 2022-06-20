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Российский губернатор нашел способ повлиять на Литву из-за блокады Калининграда

Губернатор Алиханов заявил, что поправки ЕК в санкции помогут снять блокаду Калининграда
Начало событий в новости Литовские железные дороги прекратят транзит санкционных товаров в Калининград

Фото: Борис Регистер / Коммерсантъ

Решить вопрос с транзитом через Литву можно, для этого Еврокомиссии следует внести поправки в санкционные пакеты ЕС. Такой способ влияния нашел губернатор Калининградской области Антон Алиханов, передает РИА Новости.

Российский губернатор уверен, что эти шаги ЕК помогут снять блокаду Калининграда. До этого Алиханов заверил, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву.

«Для решения вопроса с транзитом через Литву Еврокомиссии достаточно внести поправки в санкционные пакеты ЕС», — заявил он.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ситуация с решением Литвы о блокаде транзитных грузоперевозок по железной дороге через Калининградскую область очень серьезная и требует очень глубокого анализа.

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Анна Щербакова
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